Secondo successo consecutivo per l’Avimecc Modica che, dopo Terni, domenica si è imposta in quattro set sul taraflex del “PalaSiani”, dove il sestetto di coach Enzo Distefano è stato ospite della Gaia Energy Napoli.

Un successo che sfata un tabù che vedeva i “galletti” della Contea sempre sconfitti in terra partenopea e che regala a tutto l’ambiente un Natale sereno e con una prospettiva più rosea per il futuro.

Napoli è stata in balia dei modicani per i primi due set, poi sul finire del terzo ha avuto una bella reazione d’orgoglio che ha permesso loro di rientrare in partita, ma nel quarto set, dopo avere avuto in apertura di frazione un buon margine di vantaggio, ha subito la rimonta dei biancoazzurri che a metà della contesa hanno messo la freccia e sul finire hanno mostrato solidità anche mentale che ha permesso loro di portare a casa tre punti pesantissimi che alimentano rimpianti per la mancata qualificazione alla coppa Italia, ma importanti per continuare la scalata in classifica.

Dopo una prima fase equilibrata del parziale d’apertura (7/8), Modica che manda in campo titolare Biagio Pappalardo per un problema fisico di Vincenzo Nastasi (in distinta solo per formalità), allunga fino al +3 (10/13), costringendo così la panchina partenopea a chiamare il primo dei due discrezionali a disposizione. Il tecnico napoletano catechizza i suoi “Scugnizzi”, che con un parziale di 5 – 1 ricuciono lo strappo, si portano avanti di 1 punto (15/14) e costringono coach Distefano a chiedere il timeout. Al rientro in campo dopo la sospensione i biancoazzurri si riorganizzano e grazie a un break (3/7), indirizzano la frazione (18/22), con Napoli che prova a spezzare il ritmo con la richiesta del secondo discrezionale. Modica resta concentrato sul match e a ritorno in campo porta a casa il primo set con un ace in battuta griffato Pietro Mariano.

I biancoazzurri partono forte anche nella seconda frazione di gioco (1 – 4) con il tecnico di casa che chiede immediatamente il timeout. Al rientro in campo dopo i 30” di sospensione Modica, ribatte colpo su colpo (5/8), ma poi subisce la rimonta napoletana. Sul 10/12 coach Distefano chiama il discrezionale per riorganizzare il gioco. Tornati in campo dopo i 30” di stop Chillemi e compagni tornano a gestire il gioco e quando provano ad allungare (11/14) è Napoli a chiedere nuovamente la sospensione. Modica non si lascia intimorire, resta sul pezzo e a metà del parziale mantiene un margine di vantaggio rassicurante (12/16). Un parziale di 3 – 0 per i biancoazzurri indirizza anche la seconda frazione di gioco (16/21), chiusa a proprio favore con un attacco vincente dal centro firmato da Daniele Buzzi che vale il primo dei tre punti in palio.

Il terzo set, inizia sul filo dell’equilibrio con i due sestetti che ribattono colpo su colpo (7/8). Quando i biancoazzurri provano a scappare (7/9), il tecnico dei partenopei spende il suo primo timeout. Modica mantiene il +2 fino a metà della frazione (14/16) e quando Napoli si rifà sotto (18/19) è coach Distefano a chiedere la sospensione di 30”. La sfida diventa una sorta di partita a scacchi, perchè appena Modica prova nuovamente e scappare (19/21) è nuovamente coach Mosca a fermare il gioco con il suo secondo timeout. Modica mantiene i due punti di vantaggio fino al 22/24, poi sciupa due match point e si arrende ai vantaggi ai padroni di casa con il 27/25 che arriva grazie a un attacco centrale di Buzzi murato che tiene in vita la Gaia Energy.

Nel quarto set l’iniziale 3 – 0 dei padroni di casa accende il “PalaSiani”. Modica cerca di tenere il passo ma senza riuscirci (8/4). Berretta e compagni non si arrendono e iniziano una lenta ma costante rimonta che sul 15/14 costringe coach Mosca a chiedere il primo timeout, ma al ritorno in campo Modica non si ferma e completa la rimonta (16/16) con il muro di Garofolo. Il secondo muro consecutivo del centrale biancoazzurro porta avanti di 1 (16/17) i modicani. Sul 20/21 Mosca spende il suo secondo discrezionale per spezzare il ritmo, ma non ottiene gli effetti sperati. Al rientro in campo, infatti, Modica ha a disposizione altri due match point (22/24), che questa volta sfrutta al primo tentativo grazie all’attacco vincente dell’ex Leonardo Lugli che firma il 22/25 finale che vale un successo tanto importante, quanto meritato e permette a tutto l’ambiente di trascorrere in serenità le festività di fine anno.

Con la fine del girone di andata, infatti, il girone Blu del campionato di serie A3 va in vacanza e ritornerà il 4 gennaio con la prima giornata di ritorno che vedrà l’Avimec Modica tornare in casa per ospitare al “PalaRizza” Energytime Campobasso.

Gaia Energy Napoli 1

Avimec Modica 3

Parziali: 20/25, 21/25, 27/25, 22/25

Gaia Energy Napoli: Saccone, Russo 9, Piazza, Ferri 3, Lanciani 9, Scita 7, Romano 12, Darmois 18, Ardito (L1), n.e. Didonato, Starace, Piscopo, Volpe (L2). All. Aniello Mosca.

Avimec Modica: Barretta 23, Lugli 1, Putini, Chillemi 21, Cipolloni Save, Tomasi, Buzzi 11, Garofolo 9, Mariano 19, Pappalardo (L1), Raso, Nastasi (L2), Italia. All. Enzo Distefano; Ass. Manuel Benassi.

Arbitri: Nicola Traversa di Abano Terme e Raffaella Ayroldi di Molfetta