Rafforzati i controlli dei Carabinieri del Comando provinciale di Ragusa in vista delle festività di fine anno.

L’attività preventiva prosegue con servizi coordinati e verifiche mirate, volte a reprimere i reati legati alla vendita di articoli pirotecnici illegali e, parallelamente, a contrastare le più comuni violazioni del Codice della strada, con particolare attenzione alla guida in stato di ebbrezza.

I militari dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Modica hanno deferito all’Autorità giudiziaria un sessantenne di Ispica, domiciliato a Modica, gravemente indiziato di violazioni alla normativa sui materiali esplodenti.

Nel corso di un controllo presso la sua abitazione sono stati rinvenuti 20 artifizi pirotecnici, appartenenti a due diverse tipologie, tutti di categoria vietata.

L’uomo è stato segnalato per detenzione illecita e commercio abusivo di prodotti esplodenti. Il materiale, messo in sicurezza, sarà distrutto.

A Pozzallo, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Modica, intervenuti per un diverso episodio, insospettiti dall’atteggiamento di un 25enne del posto, hanno perquisito la sua autovettura, sequestrando una pistola giocattolo priva del tappo rosso, con la quale avrebbe minacciato un familiare, nonché banconote contraffatte per diverse migliaia di euro. Il giovane è stato denunciato.

Sempre l’Aliquota Radiomobile di Modica, durante un controllo sulla SP 67, ha deferito per guida in stato di ebbrezza un 35enne di Pozzallo, risultato positivo con un tasso alcolemico ben oltre i limiti di legge. Per il conducente è scattato il ritiro della patente, trasmessa alla Prefettura ai fini della sospensione.

Un ulteriore deferimento per il medesimo reato è stato eseguito dai militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Ragusa: nel fine settimana sono intervenuti in viale dei Platani, dove un 25enne originario della Guinea, durante la notte, è andato a collidere autonomamente con la propria Volkswagen contro un’auto in sosta, provocando ingenti danni.

In un primo momento l’uomo non è riuscito a sottoporsi al test speditivo con l’etilometro; accompagnato in caserma, è stato riscontrato un tasso alcolemico superiore al consentito. Anche per lui sono scattate denuncia e ritiro della patente, mentre il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo.

Il grado di responsabilità delle persone denunciate sarà valutato dall’autorità giudiziaria, come previsto dalla legge.

Infine, nell’ambito di un servizio coordinato, i Carabinieri della Tenenza di Scicli, insieme ai colleghi del NAS di Ragusa, hanno effettuato accertamenti in un panificio della città. A fronte delle criticità riscontrate e delle pessime condizioni igienico-sanitarie, è stato richiesto l’intervento urgente del personale dell’Asp di Ragusa – Settore Igiene Pubblica, che ha disposto la chiusura immediata dell’esercizio fino al completo ripristino dei requisiti normativi.