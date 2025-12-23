Incidente a Boscorotondo: due feriti lievi, traffico rallentato tra Scicli e Cava d’Aliga. Due persone sono rimaste ferite in modo non grave in un tamponamento avvenuto ieri sera in contrada Boscorotondo, lungo la strada che collega Scicli a Cava d’Aliga. Nell’urto sono rimaste coinvolte due auto, entrambe Citroën: secondo una prima ricostruzione, una delle vetture avrebbe centrato un’auto ferma a bordo strada per un guasto meccanico.

I due conducenti sono stati soccorsi dal 118 e trasferiti al Pronto soccorso dell’ospedale Maggiore “Nino Baglieri” di Modica. Sul posto due ambulanze. I rilievi sono stati eseguiti dalla Polizia locale di Scicli (foto Franco Assenza).