Rapina ieri sera ai danni di una farmacia. A entrare in azione sarebbe stato un uomo solo. Secondo alcune testimonianze raccolte sul posto, potrebbe trattarsi di uno straniero, ma al momento non ci sono conferme ufficiali e i dettagli restano scarsi.

L’episodio arriva a poche ore di distanza da un’altra rapina, avvenuta lunedì pomeriggio in via Alfredo Cappellini: in quel caso un giovane era stato fermato subito dopo l’assalto a un punto vendita di prodotti per l’igiene personale e per la casa. Stando alle prime ricostruzioni, il rapinatore avrebbe fatto irruzione nel negozio brandendo un’arma impropria e intimando ai dipendenti di consegnare l’incasso. Il personale non ha opposto resistenza e l’uomo ha prelevato il denaro dalla cassa. Le forze dell’ordine mantengono il riserbo sugli sviluppi. Accertamenti in corso.