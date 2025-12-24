Era accaduto a Costa Esperia, litorale di Scoglitti, nel Ragusano. Una violenta lite tra due cittadini originari della Tunisia, sfociata in un accoltellamento. L’imputato ha 38 anni ed è difeso dall’avvocato Marco Giudice e la vittima che di anni ne ha 48 si è costituita parte civile attraverso l’avvocato Italo Alia. Il processo è stato celebrato davanti al giudice monocratico Laura Ghidotti. L’imputato era accusato di lesioni aggravate dall’uso di un coltello. I fatti risalgono al 30 maggio del 2021. Dopo un alterco, il 38enne aveva estratto un coltello ferendo all’addome il connazionale, procurandogli delle gravi lesioni.

Il pubblico ministero Stefania Schillaci ha chiesto al termine della requisitoria la condanna del 38enne a un anno di reclusione oltre al risarcimento dei danni. La difesa dell’imputato ha chiesto il riconoscimento della legittima difesa, considerato che anche l’imputato aveva riportato delle lesioni o, in caso di condanna il minimo della pena con il riconoscimento delle attenuanti generiche, del danno di lieve entità e la sospensione condizionale. Il giudice ha condannato il 38enne alla pena di 8 mesi e 15 giorni con la sospensione condizionale subordinata al pagamento di una provvisionale alla parte civile che ha determinato in 5000 euro.