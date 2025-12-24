Nuovo episodio di tensione nei pronto soccorso della provincia di Ragusa. Nella tarda serata di ieri, intorno alle 23.30, al presidio ospedaliero Guzzardi un uomo, accompagnato dai familiari e lamentando dolori al petto, è stato preso in carico al triage. Durante la valutazione, il paziente avrebbe iniziato a insultare verbalmente l’operatrice sanitaria che lo stava esaminando, attirando l’attenzione dei congiunti.

Nel tentativo di creare una barriera di sicurezza a tutela della collega, un ausiliario ha posizionato una barella davanti alla porta del locale triage. In quel frangente, uno dei parenti avrebbe sferrato un pugno contro l’ausiliario, colpendolo a una mano.

Per il lavoratore sanitario è stata formulata una prognosi di sei giorni. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno identificato le persone coinvolte.