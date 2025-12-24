Con l’approssimarsi delle feste natalizie il personale del commissariato di Pubblica sicurezza di Vittoria ha fatto visita al reparto di Pediatria e Neonatologia dell’ospedale “Guzzardi” di Vittoria, regalando momenti di gioia e serenità ai piccoli pazienti ricoverati.

La presenza dei poliziotti ha portato allegria nelle stanze e nelle aree comuni del reparto, tra gli sguardi sorpresi e sorridenti dei bambini e dei loro familiari. Durante l’incontro sono stati consegnati doni natalizi ai cinque bambini attualmente ricoverati e altri giocattoli sono stati destinati alla sala giochi, a disposizione dell’intera comunità del reparto.

Un gesto di vicinanza e solidarietà che conferma l’attenzione della polizia di Stato verso i più piccoli, soprattutto in un periodo delicato come quello delle festività natalizie.