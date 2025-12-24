Si sono rincorse dalla serata di ieri le voci di un possibile passo indietro di Paolo Monello dalla Giunta comunale di Vittoria. Le indiscrezioni, rapidamente diffuse negli ambienti politici cittadini, non avevano trovato inizialmente conferme ufficiali. La conferma è arrivata questa mattina dallo stesso Monello con un post sulla sua pagina Facebook, in cui ha inteso chiarire la situazione ed evitare «strumentalizzazioni e ricostruzioni fantasiose». «Confermo la notizia – scrive – per motivazioni strettamente personali». Nel messaggio, l’assessore precisa che la scelta non è stata improvvisa, ma maturata progressivamente. Da mesi, infatti, non sarebbe più riuscito a garantire la necessaria presenza nell’esecutivo né il livello di dedizione richiesto in questa fase amministrativa.

«Per lealtà nei confronti del sindaco Francesco Aiello, che ringrazio per la fiducia accordatami nel giugno 2023, ritengo opportuno farmi da parte», sottolinea. Al momento non risulta ancora depositato l’atto formale di dimissioni. Monello ricorda inoltre che il suo ultimo impegno portato a termine è stato l’avvio della nuova stagione di prosa cittadina. Con una nota di ironia, aggiunge di aver sottoscritto un abbonamento come semplice spettatore, gesto che a suo dire potrebbe aver anticipato la notizia dell’addio. Adesso, dunque, si è liberato un posto nell’esecutivo cittadino. Il sindaco starebbe valutando la possibilità di attribuirlo, con le stesse deleghe, ad Arturo Barbante, storico esponente della cultura cittadina. L’annuncio dovrebbe essere fatto a cavallo delle feste.