Dal prossimo marzo e fino a ottobre sarà attivo il nuovo collegamento aereo Comiso–Pisa, con due frequenze settimanali operate il giovedì e la domenica. L’annuncio è arrivato dall’assessore regionale ai Trasporti, Alessandro Aricò, tramite un post su Facebook. Non è stato ancora reso noto il vettore incaricato della rotta. Parallelamente, la Regione ha comunicato lo sblocco di 77 milioni di euro destinati al potenziamento dei collegamenti stradali lungo la SS 115, al miglioramento dell’accessibilità all’aeroporto “Pio La Torre” di Comiso e agli interventi sulla Ss 514 Ragusa–Catania.

L’obiettivo è rafforzare l’integrazione tra lo scalo del Sud-Est siciliano e la rete viaria strategica del territorio. Il nuovo volo è atteso in particolare da studenti e lavoratori, per i quali la rotta verso Pisa rappresenta un collegamento diretto con la Toscana e con importanti snodi universitari e occupazionali. Ulteriori dettagli su orari, tariffe e apertura delle vendite saranno comunicati dopo l’individuazione del vettore.