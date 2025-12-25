Natale da dimenticare per il mondo della pallavolo iblea. E’ venuto a mancare Simone Cicero, punto di riferimento da sempre per il volley femminile modicano ma apprezzato anche dalle altre società sportive presenti in provincia. Simone aveva 49 anni e si è spento a causa di una lunga malattia che ha affrontato sempre con coraggio e determinazione e che, ora, però, non gli ha lasciato scampo. Numerosi gli attestati di cordoglio alla famiglia. La camera ardente sarà allestita domani, venerdì 26 dicembre, dalle 11 alle 18, all’interno del pallone geodetico di via Fabrizio nel quartiere Sorda.