La magia del teatro continua a illuminare il periodo natalizio con un appuntamento imperdibile: domani, sabato 27 dicembre, alle 21, il Teatro Duemila di Ragusa ospiterà il terzo spettacolo della stagione teatrale promossa dall’associazione culturale C&M, sotto la sapiente direzione artistica di Carlo Nobile. In scena andrà una delle opere più celebri di Molière, “L’Avaro”, interpretato dal talentuoso Enrico Guarneri e diretto dal rinomato regista Guglielmo Ferro.

Questo evento si preannuncia come uno di quelli più attesi della stagione, che ha già fatto registrare numeri significativi in termini di pubblico e gradimento. La straordinaria capacità di Guarneri di dare vita a personaggi complessi, unita alla regia raffinata di Ferro, promette una serata di grande teatro, capace di coinvolgere e far riflettere gli spettatori con la satira pungente e l’ironia senza tempo di Molière.

“L’Avaro” rappresenta un’occasione unica per vivere l’atmosfera natalizia in modo originale e culturalmente stimolante. Il capolavoro di Molière, che affronta con acume e leggerezza temi universali come l’avidità e le contraddizioni umane, acquista nuova vitalità, dunque, grazie all’interpretazione appassionata di Guarneri e alla visione registica di Ferro. I biglietti sono disponibili presso il botteghino del Teatro Duemila e online sul sito ufficiale ragusa.stagioneteatrale.com. Da non perdere l’occasione di assistere a uno degli spettacoli più iconici della stagione teatrale di Ragusa.