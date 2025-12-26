Grave incidente autonomo nel pomeriggio di oggi, a pochi metri dal viadotto “Nino Avola” sulla ex Sp 126. Per cause ancora in fase di accertamento, il conducente di una Ford Fiesta ha improvvisamente perso il controllo dell’auto che, dopo una sbandata, ha impattato con violenza contro il costone laterale che delimita la carreggiata, ribaltandosi e fermandosi al centro della sede stradale.

L’allarme è scattato subito, complice l’elevata intensità di traffico nell’area. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza vettura e perimetro, insieme ai sanitari del 118.

L’automobilista, soccorso sul luogo, è stato trasferito d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale “Maggiore” di Modica per gli accertamenti clinici; le sue condizioni sono al vaglio dei medici.

Pesanti i disagi alla circolazione: la Polizia Locale ha effettuato i rilievi e regolato la viabilità, rimasta a lungo bloccata per consentire le operazioni e la rimozione dell’auto incidentata.