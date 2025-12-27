La celebre casa del commissario Montalbano, divenuta nel tempo una meta turistica, è pronta a cambiare volto: a Punta Secca aprirà infatti un ristorante di alta cucina, con vista mare. I piani superiori continueranno a ospitare il b&b attivo da vent’anni, mentre al primo piano – negli ambienti un tempo abitati dai genitori del proprietario – sorgerà il nuovo locale. Pietro Di Quattro, proprietario dell’immobile, ha spiegato a Repubblica: “Ho dato in affitto la casa allo chef Joseph Micieli. Lui mi ha assicurato che entro i primi dell’anno dovrebbero iniziare i lavori. Mentre il piano superiore rimarrà una piccola struttura ricettiva, esattamente com’è adesso”. Joseph Micieli, giovane chef molto noto nella località iblea, è già titolare di due indirizzi in zona: Shabika e Cucina Costiera. Sul progetto, tuttavia, Di Quattro mantiene la prudenza: “È prematuro parlarne e non sappiamo se riusciremo a rispettare i tempi”. Il proprietario ha ricordato anche l’evoluzione della dimora dopo il successo televisivo: “Prima dell’avvento di Montalbano abitavamo tutta la casa. Poi ci siamo trasferiti a Marina di Ragusa e la parte sotto è rimasta ai miei genitori fino alla loro morte. Da qualche anno l’avevo trasformata in casa vacanza, con accessi separati dal b&b”. La nuova destinazione d’uso, sottolinea Di Quattro, rappresenta un’opportunità per il territorio: farla diventare un ristorante “è anche un’occasione di valorizzazione: un giovane chef importante come Micieli in una vetrina come la casa di Montalbano può diventare un volano per tutto il territorio ibleo”.

La nuova area ristorante occuperà circa 100 metri quadrati ed è nettamente separata dalla zona notte del b&b, situata ai piani superiori, così da evitare qualsiasi interferenza tra gli ospiti e le attività della cucina. Se i lavori procederanno come previsto, già in primavera si potrà cenare proprio nel luogo in cui, per anni, Montalbano ha spalancato la porta di casa affacciandosi sul mare con un bicchiere di vino in mano. Una sovrapposizione tra fiction e realtà, così i fan non solo avranno l’opportunità di dormire dove ha dormito il celebre personaggio, ma anche di degustare un piatto siciliano davanti il mare ragusano, come faceva il commissario.