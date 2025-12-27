La SuperConveniente Virtus Ragusa è a una sola vittoria dal titolo di campione d’inverno. A due giornate dal termine del girone d’andata della Serie B Interregionale (girone F), la formazione di coach Di Gregorio conserva quattro punti di vantaggio sul gruppo delle inseguitrici: soltanto Reggio Calabria e Monopoli – in virtù degli scontri diretti favorevoli – possono ancora insidiare il primato al giro di boa. Le altre contendenti, Brindisi e Matera, sono già state battute al PalaPadua, con i lucani che devono ancora osservare il turno di riposo.

I calcoli, però, possono attendere: il rientro in campo dei ragusani, nel giorno dell’Epifania, coinciderà con la trasferta sul parquet della Basket School Messina; l’11 gennaio è previsto il ritorno a casa contro Rende. Al netto di un percorso fin qui scandito da 10 successi e 2 sole sconfitte, la Virtus intravede margini di crescita. «Siamo orgogliosi di quanto fatto – spiega coach Di Gregorio (nella foto) –. E’ un campionato di ottimo livello, in cui abbiamo dimostrato di poter competere con chiunque. Ma ovviamente siamo solo all’inizio. Ci sono degli elementi del gioco che vanno aggiustati: penso alla difesa. In alcune partite – compresa l’ultima in casa con Matera – abbiamo concesso a rimbalzo d’attacco e nell’uno contro uno, finendo per subire troppi punti». Il tecnico insiste sulla svolta attesa nella metà campo arretrata: «E’ chiaro che la difesa può rappresentare la svolta – insiste coach Di Gregorio – soprattutto contro le squadre che si affidano tanto all’uno contro uno e al talento individuale. Dobbiamo entrare tutti nella mentalità di essere ottimi difensori, seguire gli esempi positivi, abbiamo le potenzialità per essere all’altezza anche in questo fondamentale. Bisogna piegare le gambe un po’ di più, farlo insieme, assorbire l’energia dei compagni».

Spazio anche a una nota sulla profondità del roster: «Ci sta dando un grosso contributo, sia in termini di qualità che di minuti. Vedo grande applicazione anche da parte dei più giovani. Di questo non posso che essere felice». Infine, uno sguardo al prossimo avversario: «Li conosciamo, sono agguerriti, hanno un ottimo allenatore. Godiamoci gli ultimi istanti di vacanza, poi ci ritroveremo in palestra per prepararla al meglio delle nostre possibilità». La Virtus tornerà ad allenarsi domenica al PalaPadua.