Nemmeno la pioggia caduta ieri sera è riuscita a fermare la magia del presepe vivente di Monterosso Almo, che ha registrato un’affluenza straordinaria di oltre mille persone. Un trionfo di partecipazione, considerando le precarie condizioni meteo, per un evento che continua a incantare visitatori da ogni parte della Sicilia. La rappresentazione, giunta alla sua trentanovesima edizione, è stata ospitata come da programma nell’antico quartiere Matrice, cuore pulsante di uno dei borghi più belli d’Italia. Le suggestive viuzze del quartiere sono state animate da trecento figuranti dell’associazione “Amici del presepe”, offrendo un’esperienza indimenticabile che ha trasportato il pubblico indietro nel tempo.

Il corteo, partito da piazza San Giovanni e giunto fino a piazza Sant’Antonio, ha visto la partecipazione di San Giuseppe, la Madonna e l’asinello, seguiti da pastorelli e da un flusso continuo di visitatori affascinati dalle scene di vita quotidiana ricostruite con cura. Dalla fucina del fabbro ferraio alla preparazione del pane, dalla “putia ro vino” con le tradizionali nenie siciliane agli artigiani intenti a riparare sedie o intagliare flauti, ogni dettaglio ha contribuito a rendere viva la storia e le tradizioni del territorio.

Particolarmente emozionante è stata la scena della Natività, ricostruita all’interno della grotta con un’attenzione minuziosa ai dettagli, accanto al bue e all’asinello, seguendo fedelmente i canoni della tradizione. Il presepe vivente di Monterosso Almo tornerà ad affascinare grandi e piccini già domani, domenica 28 dicembre, e poi ancora l’1, il 4 e il 6 gennaio, con la partenza del corteo prevista alle 17,30 da piazza San Giovanni. Per ulteriori informazioni: 333.1172737.