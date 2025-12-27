L’étoile della danza internazionale Roberto Bolle ha fatto tappa a Modica. In Sicilia per una serie di spettacoli, l’artista si è concesso una pausa per scoprire il fascino barocco della città nota per il cioccolato. Il suo itinerario modicano ha incluso una sosta alla suggestiva chiesa del Carmine e l’immancabile visita alla celebre Antica Dolceria Bonajuto. Tra sguardi curiosi e l’entusiasmo dei fan, Bolle ha passeggiato nei vicoli del centro storico, godendo dell’atmosfera natalizia e ammirando il patrimonio artistico e architettonico del luogo.