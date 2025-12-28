Gli agenti della polizia di Stato del commissariato di Modica, con il supporto dei militari della Capitaneria di Porto di Pozzallo, hanno arrestato in flagranza un 27enne, pregiudicato, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, con l’accusa di lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane, condotto negli uffici del commissariato per verifiche in merito ad alcuni furti ai danni di esercizi commerciali del centro storico, ha tentato di sottrarsi al controllo e di fuggire, ma è stato immediatamente bloccato dal personale presente e da militari della Capitaneria intervenuti sul posto.

Nel corso dell’intervento l’uomo ha opposto una violenta resistenza, colpendo gli operatori con calci e pugni e provocando lesioni: due agenti e tre militari hanno dovuto ricorrere alle cure del locale nosocomio. Il ventisettenne è stato quindi tratto in arresto e associato alla casa circondariale del capoluogo, a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa.