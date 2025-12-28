Vincenza Profetto è la nuova centenaria di Modica. Ieri è stata festeggiata con una cerimonia presso la casa di riposo L’Accoglienza, dove vive, circondata dall’affetto dei familiari, degli ospiti e del personale. Alla celebrazione ha partecipato anche la sindaca, Maria Monisteri Caschetto, che le ha consegnato una targa commemorativa. “Ieri l’abbiamo festeggiata – dice la sindaca, Maria Monisteri Caschetto, che le ha fatto omaggio di una targa – e lei, vitale ed energica, mi ha raccontato la sua vita circondata da tutti i suoi cari e dall’affetto degli ospiti e del personale della casa di riposo L’Accoglienza. A cominciare dalla titolare, Cinzia Iozzia, premurosa con tutti e molto legata alla signora Vincenza. Lei, la nostra arzillissima centenaria, si è goduta con tanta allegria il clima di grande festa che l’ha accompagnata al traguardo del primo secolo di vita”.