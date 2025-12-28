E’ ufficiale. Venerdì 13 febbraio riapre la chiesa del Sacro Cuore di Gesù. La comunicazione è arrivata questa mattina da parte del parroco, il sacerdote Marco Diara. La cerimonia dopo gli importanti e radicali interventi di ristrutturazione che hanno interessato un edificio di culto che i ragusani conoscono come i Gesuiti. L’azione più importante quella della riqualificazione della cupola a punta, simbolo di riferimento per tutta la città. I lavori sono durati poco più di due anni (foto Salvo Bracchitta).