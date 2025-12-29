Un velo di dolore ha avvolto Scicli e Donnalucata per la morte prematura di Lucia Paternò, spenta a soli 40 anni. La notizia, diffusasi nel giro di poche ore, ha suscitato sgomento e profonda commozione in quanti ebbero modo di conoscerla e apprezzarne il carattere. Nei giorni scorsi Lucia aveva accusato un malore improvviso ed era stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore “Nino Baglieri” di Modica. La gravità del quadro clinico è apparsa subito evidente, tanto da imporre il trasferimento in una struttura specializzata a Catania.

Chi le è stato vicino la ricorda come una donna dalla “bontà d’animo rara”, capace di illuminare con un sorriso il cammino di chiunque incrociasse la sua strada.

La sua esistenza, segnata da prove durissime — la scomparsa prima del fratello e poi del padre — non l’aveva piegata: aveva scelto di non soccombere alle avversità, coltivando una forza silenziosa e un’ indole solare che le hanno guadagnato la stima e l’affetto dell’intera comunità.

Oggi Scicli e Donnalucata si stringono attorno ai familiari, promettendo di custodire la memoria di quella luce gentile che Lucia ha lasciato in eredità. Una luce che, assicurano i suoi concittadini, non sarà dimenticata.