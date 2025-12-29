Nella giornata di sabato 27 dicembre è deceduto il prof. Alfredo Campo, cittadino insigne della città di Vittoria. I funerali del prof. Alfredo Campo si svolgono oggi, lunedì 29 dicembre, alle 16, presso la Basilica di San Giovanni Battista di Vittoria. “Ritenuto – scrive il sindaco Francesco Aiello – d’interpretare il sentimento dell’intera collettività cittadina ed esprimere a nome di essa e delle istituzioni locali in forma ufficiale il cordoglio ed il dolore per questa dolorosa perdita, rappresentando alla famiglia la vicinanza e l’affranto; dichiaro di proclamare il lutto cittadino per le esequie del prof. Campo, ordinando l’esposizione delle bandiere a mezz’asta sugli edifici degli enti pubblici e privati, compresi gli edifici scolastici di ogni ordine e grado”. E’ stato disposto il divieto di svolgimento di attività ludiche, ricreative ed ogni altro comportamento che contrasti con il carattere luttuoso della giornata. Invitati tutti i cittadini e le organizzazioni, le associazioni, le istituzioni scolastiche ed enti ad esprimere, in forme decise autonomamente, il dolore dei vittoriesi e l’abbraccio dell’intero Comune alla famiglia Campo evitando comportamenti che contrastino con lo spirito stesso per l’intera giornata.