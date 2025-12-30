“Fiaccolata e veglia per la pace”, il 2 gennaio, a Vittoria. Le comunità parrocchiali di Vittoria, Scoglitti e Acate celebreranno la 59° Giornata mondiale della Pace con una fiaccolata che attraverserà le vie della città e che si concluderà con una veglia di preghiera nella basilica di San Giovanni battista (nella foto).

La fiaccolata inizierà alle 19,30 in piazza Daniele Manin (meglio nota come piazza Senia) dove si trova la chiesa del Sacro Cuore e attraverserà le vie Magenta, via Roma, via Cavour, piazza Ferdinando Ricca per concludersi nella basilica di San Giovanni battista dove si terrà la “Veglia per la Pace”.

Il tema di quest’anno, scelto da Papa Leone XIV, è «“Verso una pace disarmata e disarmante”. Sono le prime parole, ormai celebri, che hanno contraddistinto l’inizio del pontificato del cardinale Robert Prevost, dopo la sua elezione nel Conclave dell’8 maggio 2025, affacciandosi dalla loggia della basilica di San Pietro.

Nel suo messaggio al titolo “La pace sia con tutti voi: verso una pace “disarmata e disarmante”» il Papa invita tutti ad accoglierla e diventarne testimoni perché essa “esiste, vuole abitarci, ha il mite potere di illuminare e allargare l’intelligenza, resiste alla violenza e la vince. La pace ha il respiro dell’eterno”.

Papa Leone ha anche ricordato ricorda che la pace è possibile, non è un’utopia e il dialogo ecumenico e interreligioso sono vie privilegiate per raggiungerla, mentre ai governanti e agli uomini delle istituzioni consegna l’invito alla “via disarmante della diplomazia, della mediazione, del diritto internazionale”.

«Abbiamo voluto accogliere il messaggio di Papa Leone XIV e farlo diventare messaggio per la nostra comunità cittadina – spiega il vicario foraneo di Vittoria, don Giovanni Giaquinta – con una fiaccolata e un breve percorso per le vie della città vogliamo testimoniare il nostro desiderio di aderire all’invito del papa e “camminare per questa strada tracciata dal Risorto. Lui stesso ha incarnato una pace disarmata perché “disarmata fu la sua lotta”».

La Giornata mondiale della pace fu voluta e istituita da Paolo VI e venne celebrata per la prima volta il 1º gennaio 1968.