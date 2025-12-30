I Carabinieri del Nor – Aliquota Radiomobile della Compagnia Vittoria hanno arrestato in flagranza un 39enne di Francofonte (Sr), gravemente indiziato di essere il responsabile del tentato furto di un automezzo parcheggiato sulla pubblica via.

I carabinieri sono intervenuti a Comiso, attorno alle cinque del mattino, allertati da una telefonata pervenuta sul Numero Unico di Emergenza 112, che segnalava una persona che stava armeggiando sul quadro di accensione di un Fiat Doblò, presumibilmente nel tentativo di asportarlo.

La Gazzella dell’Arma, subito intervenuta, trovava effettivamente la persona segnalata, in possesso di arnesi da scasso, con i quali aveva prima forzato la portiera del mezzo e poi aveva tentato di metterlo in moto.

Sul posto anche il proprietario del mezzo, allertato dai vicini e dal trambusto, il quale recuperava il mezzo, con danni alla portiera e al sistema di accensione.

Altri strumenti di effrazione venivano trovati sulla persona fermata all’esito della prima perquisizione personale. L’uomo veniva identificato e tratto in arresto in flagranza di reato per tentato furto aggravato e, su disposizione del Pubblico ministero presso la Procura della Repubblica di Ragusa, condotto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio di convalida dell’arresto.

Veniva anche denunciato per possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli

Il grado di colpevolezza dell’arrestato sarà verificato nel prosieguo del procedimento, come legislativamente previsto.