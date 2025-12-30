Il presepe vivente del borgo ibleo rinnova il suo fascino intramontabile e fa registrare il tutto esaurito nelle prime due serate della trentanovesima edizione.

I vicoli dell’antico quartiere Matrice, cuore pulsante di uno dei borghi più suggestivi d’Italia, si sono trasformati in un palcoscenico a cielo aperto, animato da visitatori provenienti da ogni angolo della Sicilia, attratti dall’autenticità della sacra rievocazione (foto Salvo Bracchitta).

L’associazione “Amici del presepe”, grazie all’impegno di decine di figuranti, ha offerto al pubblico un’esperienza immersiva: quadri storici ricostruiti con perizia hanno riportato adulti e bambini indietro nel tempo, tra scorci evocativi e antichi mestieri tramandati di generazione in generazione.

L’attenzione meticolosa ai particolari — dai costumi agli utensili recuperati nelle case dei nonni — ha garantito una narrazione fedele e coinvolgente, valorizzando il patrimonio culturale e artigianale del territorio.

Nonostante la pioggia di Santo Stefano, seguita dalla serata di domenica scorsa, il percorso si è rivelato un vero viaggio nella memoria collettiva: dalla fucina del fabbro alla preparazione del pane, dalla tipica “putia ro vino” animata da canti popolari fino agli artigiani intenti a intrecciare fascine o intagliare flauti.

Un corteo suggestivo, guidato da San Giuseppe, la Madonna e l’asinello, seguito da pastori e popolani in abito d’epoca, è partito da piazza San Giovanni per approdare in piazza Sant’Antonio, dove la scena della Natività, allestita con cura e nel solco della tradizione, ha raggiunto il suo momento più emozionante.

Il presepe vivente tornerà ad animare Monterosso Almo giovedì 1° gennaio, il 4 e il 6 gennaio, con partenza del corteo alle 17.30 da piazza San Giovanni. Per informazioni: 333.1172737.

Questa storica manifestazione si conferma non soltanto come appuntamento di grande richiamo, ma come autentico custode di valori, tradizioni e memoria condivisa, capace di saldare passato e presente e di incantare residenti e visitatori con la magia senza tempo del Natale siciliano. Un’esperienza da non perdere.