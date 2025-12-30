All’alba di sabato 27 dicembre, sulla Ragusa–Santa Croce, appena fuori città, lo schianto frontale che è costato la vita a Flavio Dimartino. Per fare piena luce sulle cause del decesso, il sostituto procuratore Gaetano Scollo ha disposto l’esame autoptico: l’incarico sarà conferito al medico legale Massimiliano Esposito il 5 gennaio. La Lancia Y su cui viaggiava il giovane si è scontrata frontalmente con un’altra auto condotta da un ventunenne, soccorso e trasportato in gravi condizioni al “Giovanni Paolo II”. Le sue condizioni stanno migliorando, ma la prognosi non è ancora stata sciolta. Per definire con precisione la dinamica dell’impatto, è probabile una perizia nell’ambito dell’incidente probatorio. Il ventunenne ferito, indagato come atto dovuto, è assistito dall’avvocato Massimo Garofalo. Come da prassi, le due autovetture sono state poste sotto sequestro.