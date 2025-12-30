Cosa succede a un padre quando l’unica, amatissima figlia decide di sposarsi? Per il protagonista de “Il padre della sposa”, lo spettacolo in scena venerdì 2 gennaio alle ore 21.00 al Teatro Naselli di Comiso, è l’inizio di un piccolo, irresistibile incubo. Sul palco due nomi d’eccezione, Gino Astorina ed Eduardo Saitta, autentici mattatori della scena teatrale siciliana, diretti da Giampaolo Romania, daranno vita a una commedia dal ritmo travolgente, dove lo spettatore ride di gusto ma si ritrova anche a sorridere con un pizzico di malinconia. La trama ruota attorno a un padre che non è affatto pronto a separarsi dalla sua “bambina”. Mentre fervono i preparativi per il matrimonio, tra wedding planner sopra le righe, preventivi che lievitano e imprevisti esilaranti, la sua tranquilla routine va completamente in frantumi. Ma tra una risata e l’altra affiora la tenerezza di un legame che il tempo non può sciogliere: quello tra genitori e figli che, inevitabilmente, prima o poi spiccano il volo. Con un irresistibile gioco teatrale di battute, tempi comici e gesti che arrivano dritti al cuore del pubblico, “Il padre della sposa” è il modo perfetto per cominciare il nuovo anno in allegria, all’insegna del buonumore e del teatro di qualità. Produzione Associazione Culturale Progetto Teatrando.



«Il padre della sposa racconta con leggerezza qualcosa che tutti possiamo riconoscere – spiega Alessandro Di Salvo, presidente dell’Associazione La Girandola – È una commedia che diverte e allo stesso tempo commuove, in perfetta sintonia con lo spirito della nostra stagione: offrire al pubblico momenti di spensieratezza, ma anche di verità. Perché, come recita il nostro claim, il divertimento è una cosa seria». Per rendere più semplice la partecipazione agli spettacoli, il Teatro Naselli mette a disposizione, su prenotazione, due servizi molto apprezzati dal pubblico: animazione per bambini dalle ore 20.30 fino al termine della rappresentazione e servizio taxi andata e ritorno tra abitazione e teatro.