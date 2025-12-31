Muore all’età di 60 anni l’insegnante Tiziana Leone, deceduta a Roma dopo una breve malattia. I funerali saranno celebrati venerdì 2 gennaio nella basilica papale di San Paolo fuori le Mura, nella stessa città eterna; una messa di suffragio, invece, sarà celebrata lunedì 5, alle 18, nella chiesa Madre di Acate.

Tiziana Leone, che insegnava spagnolo all’Istituto comprensivo “San Biagio” di Vittoria, era coniugata con Giuseppe Catarrasi, docente anche lui e allenatore Fidal, scopritore di numerosi atleti dell’atletica iblea. Era figlia dell’ex sindaco Aurelio Leone e della dottoressa Graziella Salemi. Lascia tre figlie. Numerosi gli attestati di cordoglio alla famiglia.