Ispica è tra i Comuni siciliani beneficiari del finanziamento regionale destinato alla realizzazione di parchi urbani e a interventi di rigenerazione del verde pubblico.

Il progetto ammesso a finanziamento riguarda la rigenerazione urbana e la sistemazione di aree pubbliche da adibire a verde all’interno del centro urbano, con interventi previsti in via Ragusa e corso Umberto.

L’iniziativa rientra nel più ampio programma regionale che ha consentito il finanziamento di 245 parchi urbani in tutta la Sicilia, per uno stanziamento complessivo di 12.250.000 euro, con l’obiettivo di rendere le città più vivibili, sicure e resilienti ai cambiamenti climatici, attraverso la creazione di nuovi polmoni verdi, orti urbani e interventi diffusi di riqualificazione del territorio.