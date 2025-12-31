È stata denunciata la scomparsa di Roberto Di Rosa, 50 anni, dai suoi familiari ai carabinieri. Le ricerche sono già in corso, con verifiche sul territorio e raccolta di eventuali indicazioni utili. Di Rosa è stato visto l’ultima volta nella notte tra il 29 e il 30 dicembre, intorno a mezzanotte. L’appello è stato diffuso anche sui canali social del Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi Odv, che collabora con le autorità competenti. L’uomo è alto 1,78, pesa circa 75 chili, ha capelli corti brizzolati e occhi neri. Presenta una cicatrice evidente sulla fronte e un’altra, da taglio, su un polso. Le attività di ricerca si stanno estendendo anche ai Comuni limitrofi a Modica e lungo la fascia costiera della provincia di Ragusa. Chiunque disponga di informazioni è invitato a contattare il 112 oppure il numero dedicato 388 189 4493. I carabinieri rinnovano l’appello alla massima collaborazione da parte della cittadinanza.