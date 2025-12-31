Questa mattina, alla presenza del sindaco di Vittoria, on. prof. Francesco Aiello, e della Giunta comunale, ha prestato giuramento il prof. Arturo Barbante, nominato nuovo Assessore comunale, che entrerà ufficialmente in carica a partire dal 1° gennaio 2026.

Nel corso della cerimonia, dopo i saluti e il benvenuto del sindaco e degli assessori, il prof. Barbante, docente e artista molto noto e apprezzato per le sue qualità professionali e umane, ha espresso parole di ringraziamento per la fiducia accordatagli.

L’assessore ha ringraziato il sindaco Aiello per la stima, la fiducia e il rapporto di amicizia che li lega da tempo, oltre ai colleghi di Giunta, ai dirigenti comunali, al capo di gabinetto e a tutto il personale degli uffici per l’accoglienza e la disponibilità dimostrate. Un ringraziamento particolare è stato rivolto al predecessore, on. Paolo Monello, per il lavoro svolto e per il prezioso contributo offerto alla città.

Il prof. Barbante ha dichiarato di aver accettato l’incarico con convinzione, certo di poter lavorare al servizio della città con l’autonomia che ha sempre contraddistinto il suo rapporto con il sindaco. Il suo impegno sarà rivolto in modo particolare alla valorizzazione delle energie culturali giovanili, considerate una risorsa fondamentale per lo sviluppo culturale di Vittoria.

La delega, ampia e articolata, consentirà al nuovo assessore di operare a 360 gradi nei settori dell’arte, della musica, del teatro e dello spettacolo, con l’obiettivo di rispondere alle aspettative dei giovani e del mondo culturale cittadino. In quest’ottica, Barbante ha annunciato la volontà di mettersi a disposizione di Associazioni culturali, artisti, musicisti e operatori dello spettacolo, dai quali intende raccogliere idee, suggerimenti e contributi utili.

Il primo impegno, subito dopo le festività, sarà l’avvio di una serie di incontri con tutti gli attori del panorama culturale locale, nella convinzione che la crescita della città passi dalla partecipazione e dal contributo di tutti.

Il prof. Barbante ha infine rivolto un augurio alla comunità vittoriese per un felice 2026, da vivere insieme all’insegna della pace, della serenità e dell’armonia.