Si chiama Alba la prima bambina venuta alla luce nel 2026 in provincia di Ragusa. E’ nata a Modica.

La piccola ha emesso il suo primo vagito all’1,02 della notte di Capodanno, presso il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale Maggiore “Nino Baglieri”. Alba, che gode di ottima salute e pesa 2,705 kg, è nata con un parto cesareo eseguito dall’equipe medica composta dalla dottoressa Stefania Barrera (ginecologa di turno) e dalla dottoressa Spadaro (medico reperibile).

La neonata è figlia di una giovane coppia di Modica: la mamma, Claudia Cortelli di 31 anni, giunta alla 40ª settimana di gravidanza, e il papà, Pietro Paolino di 33 anni. Entrambi hanno accolto l’arrivo della primogenita con immensa emozione, festeggiando il miglior inizio possibile per questo nuovo anno.

Alla piccola Alba e ai neogenitori i migliori auguri per questa nuova vita insieme.