Sei giovani sono rimasti feriti, fortunatamente in maniera non grave, in seguito a un incidente stradale avvenuto poco dopo l’una della notte di Capodanno lungo la strada che collega Marina di Modica a Pozzallo.

Nello scontro sono state coinvolte due auto, con alla guida e a bordo ragazzi di età compresa tra i 18 e i 30 anni. La violenza dell’impatto ha reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine e di diverse ambulanze del 118, accorse tempestivamente per prestare i primi soccorsi e mettere in sicurezza il tratto interessato.

Tutti i feriti sono stati trasportati al Pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Modica per gli accertamenti clinici.

Due ragazzi hanno riportato fratture bilaterali di femore e tibia e sono già ricoverati: nel corso della giornata sono stati sottoposti a intervento chirurgico nel reparto di Ortopedia e Traumatologia.

Le loro condizioni, così come quelle degli altri coinvolti, al momento non destano particolari preoccupazioni.

La polizia ha avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro e accertare eventuali responsabilità.