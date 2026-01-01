Tradizione rispettata anche quest’anno per il “primo tuffo” di Capodanno: il 1° gennaio, con ritrovo in piazza Dogana, numerosi temerari e tanti curiosi si sono dati appuntamento per inaugurare il nuovo anno con energia, trasformando la spiaggia in un momento di coesione comunitaria.

L’iniziativa, promossa dalla Pro Loco Mazzarelli, ha anche una finalità solidale.

Come evidenzia il presidente dell’associazione, Tonino Gulino, la manifestazione è legata al Programma Unicef di contrasto alla Malnutrizione Infantile, a sostegno del Comitato Provinciale Unicef di Ragusa.

«Sono molto grata alla Pro Loco Mazzarelli, con cui avevamo già avuto modo di collaborare in altre iniziative solidali, e in particolare al suo presidente Tonino Gulino – dichiara la presidente provinciale di Unicef Ragusa Elisa Mandarà –, per avere voluto coniugare un evento festoso e benaugurale a un Programma Unicef di vitale importanza, per milioni di bambini: la lotta alla malnutrizione infantile in tutte le sue forme rientra tra gli obiettivi prioritari dell’azione globale dell’Unicef. Le tre aree di intervento su cui si concentra tale azione sono la prevenzione della Malnutrizione Cronica e di ogni forma di malnutrizione; la salute e la nutrizione nell’adolescenza; le cure e le terapie per i bambini affetti da Malnutrizione acuta grave».