I festeggiamenti per l’arrivo del 2026 hanno rischiato di trasformarsi in tragedia a Modica. Un sessantenne, impegnato a celebrare il Capodanno secondo tradizione, ha tentato di accendere un petardo, ma qualcosa è andato storto nella fase di innesco: secondo le prime ricostruzioni, l’ordigno è esploso in anticipo, deflagrando mentre l’uomo lo teneva ancora in mano. L’esplosione, particolarmente violenta, gli ha provocato una frattura esposta, con danni immediatamente visibili che hanno reso necessario l’intervento dei soccorritori. Trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore “Nino Baglieri”, il ferito è stato affidato all’équipe del Pronto soccorso. Nonostante la gravità del trauma all’arto e il forte spavento, le sue condizioni complessive non sono state giudicate critiche e non è in pericolo di vita. I medici hanno proceduto alla riduzione della frattura e alla medicazione delle lesioni tessutali causate dallo scoppio. Anche quest’anno, malgrado le ordinanze sindacali di divieto emanate per tutelare quiete e incolumità pubblica, la “guerra” dei botti ha fatto sentire i suoi effetti, a conferma di come la prudenza, troppo spesso, venga dimenticata non appena si accende la miccia.