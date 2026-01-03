Una figura iconica per tutta Chiaramonte. E forse anche più. Il 40enne Salvo Molè, dj che, assieme al padre, Mario, ha fatto ballare generazioni di chiaramontani, e non solo, soprattutto in occasione della festa più pazza dell’anno, è stato colpito da un malore, probabilmente un infarto, e non è riuscito a superarlo. E’ accaduto questa mattina. Per lui, nonostante i soccorsi, non c’è stato nulla da fare. Punto di riferimento da sempre per i giovani, grande conoscitore di musica, seguendo le orme del padre Mario, Salvo Molè lascia un vuoto incolmabile. Da ore, sui social, si accavallano le testimonianze di chi lo conosceva e di chi ha voluto manifestare il proprio cordoglio.

Una morte al momento inspiegabile che ha creato, com’è comprensibile, uno stato di prostrazione nell’intera comunità. Salvo Molè, assieme al padre, significava il Carnevale a Chiaramonte. Carnevale che, da questo momento, sarà senz’altro più povero.