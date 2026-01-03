Durante il consueto appuntamento conviviale di fine anno promosso dal comitato provinciale Csen Ragusa, svoltosi in un noto ristorante della città, alla presenza dei responsabili di settore, il presidente provinciale Sergio Cassisi – componente della direzione nazionale dell’ente di promozione sportiva – ha tracciato un bilancio più che positivo delle attività e della crescita dell’eps in provincia. Cassisi ha annunciato che sono attualmente affiliate ben 234 società, tra associazioni sportive dilettantistiche, società sportive dilettantistiche ed enti del terzo settore, sottolineando l’importanza di questo risultato. “Siamo felicissimi – ha commentato Cassisi – perché nel mondo sportivo, ad esempio, possiamo contare su una presenza che si aggira intorno al 45% delle società attive in provincia di Ragusa. Si tratta di una percentuale di assoluto rilievo, peraltro in costante crescita”.

Il presidente ha inoltre anticipato che il 2026 sarà un anno ricco di nuovi progetti e iniziative, con attività che spazieranno dalle arti marziali alla danza, dall’atletica al ciclismo. “Pensiamo di partire in questo 2026 alla grande – ha aggiunto – investendo su una programmazione ampia, inclusiva e capace di valorizzare tutte le discipline e le realtà del territorio”. Alla luce di questi dati, emerge chiaramente come lo sport rappresenti non solo un volano di aggregazione sociale, ma anche uno strumento fondamentale di crescita per i giovani e per la comunità. L’impegno del Csen Ragusa si fonda sulla promozione dei valori dello sport, della solidarietà e dell’inclusione. Anche perché lo sport diventa espressione di identità territoriale, di rispetto per le tradizioni e di apertura all’innovazione. Rafforzare il tessuto sportivo significa, in fondo, investire nel futuro della provincia di Ragusa, promuovendo la salute, il benessere e la partecipazione attiva dei cittadini.