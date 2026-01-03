La 39ª edizione del presepe vivente di Monterosso Almo sta registrando numeri eccezionali, confermandosi uno degli eventi più suggestivi della tradizione natalizia siciliana.

Con una mise en scene ricca di dettagli e spunti, il presepe vivente ha incantato migliaia di visitatori provenienti da tutta la Sicilia e, sorprendentemente, anche da Malta (foto Salvo Bracchitta).

Le ultime giornate hanno mostrato un’affluenza straordinaria, testimoniata dalla meraviglia negli occhi dei presenti e dai numerosi commenti entusiasti.

Mario Accomando, presidente dell’associazione Amici del Presepe, ha dichiarato: “Sono stati giorni pieni di visitatori da tutta la Sicilia, per giunta sono arrivati gruppi da Malta e, sentendo così qualche commento, posso dire che erano tutti affascinati dall’intero percorso. Ho ricevuto tantissimi complimenti; le persone sono attratte dalla bellezza delle figure, dalla cura dei dettagli e dalla maestria degli artigiani che animano la rappresentazione sacra”.

Il percorso, sapientemente allestito, offre una rappresentazione viva e coinvolgente del sacro, in cui ogni dettaglio è frutto della passione e della dedizione degli artigiani e dei volontari locali.

L’atmosfera suggestiva e l’attenzione ai particolari rendono il presepe di Monterosso Almo un’esperienza unica capace di emozionare grandi e piccini.

I prossimi e ultimi appuntamenti sono fissati per domenica 4 e martedì 6 gennaio, occasioni imperdibili per chi vuole lasciarsi trasportare dalla magia di questa straordinaria tradizione.

Per ulteriori informazioni e dettagli sull’evento, è possibile contattare l’associazione Amici del Presepe di Monterosso. Per informazioni è possibile contattare il numero 333.1172737.