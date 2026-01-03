Si è tenuta ieri sera la marcia per la pace, partita dalla chiesa del Sacro Cuore in piazza Daniele Manin e conclusa in piazza Ricca, dove sorge la basilica di San Giovanni Battista, patrono della città. Hanno preso parte all’iniziativa il vicario foraneo, padre Giovanni Giaquinta, e tutti i parroci di Vittoria e Scoglitti. Folta la partecipazione della cittadinanza, che ha attraversato le vie del centro insieme al sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, ai componenti della Giunta e a numerosi residenti che credono nella forza dell’unità. L’iniziativa si è tenuta nel giorno del 27esimo anniversario della strage di San Basilio. E ha assunto un significato ancora più particolare dopo le recenti intimidazioni di cui è stato fatto segno il sindaco ipparino.