“Ci stanno arrivando da alcune ore, tantissime segnalazioni relative a cagnolini che, nelle vie indicate, sono rimasti vittime di avvelenamenti. Ci viene confermato anche da alcuni centri veterinari che annunciano che alcuni di questi avvelenamenti hanno avuto esiti infausti. Per cui, il suggerimento che possiamo dare in questa fase, è quello di prestare massima attenzione affinché i vostri cagnolini non ingeriscano nulla”. Lo dice l’assessore comunale alla Polizia locale, Dante Di Trapani.

“La polizia locale – afferma ancora Di Trapani – è già stata sul posto per rinvenire alcune tracce di possibili sostanze letali. In ogni caso, è aperta un’indagine per comprendere meglio le cause e la natura di questo gesto. Saranno passate a setaccio le abitazioni della zona interessata, nel tentativo di rinvenire alcune telecamere che possano aver ripreso questo episodio increscioso che l’Amministrazione condanna con fermezza, qualora sia confermata la natura dolosa o gravemente colposa”.