Il Modica porta tredici la striscia di vittorie consecutive. E oggi al comunale Pietro Scollo, quando sembrava dovesse accontentarsi di un pari nel big match con l’Atletico Catania, ecco arrivare la testa di Bonanno (nella foto) che ha deviato quel tanto che bastava il corner di Floro Valenca al 95esimo, infilando l’incolpevole portiere ospite.

E’ stata una gara tutto sommato equilibrata, con discrete occasioni da una parte e dall’altra. Il Modica ci ha creduto soprattutto nel finale quando ha accelerato il ritmo e ha portato un vero e proprio assedio alla porta difesa dalla squadra di Galfano. In quel frangente, un paio di occasioni limpide, addirittura un goal annullato a Savasta per fuorigioco. E poi l’esplosione di gioia su calcio d’angolo. A battere il capitano, una impercettibile deviazione di Bonanno e Modica che in classifica vola a +8 rispetto alla diretta inseguitrice Avola.