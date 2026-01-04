E’ stata una partita in cui ha prevalso la massima: “Primo, non prenderle”. E così Enna e Ragusa si sono accontentate della divisione della posta in palio. Enna e Ragusa erano divise da un punto e così sono rimaste anche dopo lo 0-0 del Gaeta. Gli azzurri, in più, sono riusciti a riacciuffare il Castrum Favara, sconfitto sul campo della Reggina. Ancora qualche difficoltà in attacco per gli azzurri che sono caduti nella rete del non gioco dei gialloverdi i quali hanno cercato di infittire la trama del gioco con una fitta ragnatela senza però concludere chissà che.

Alla fine un pari tutto sommato giusto e testa alla prossima partita con il Ragusa che ospiterà il Città di Gela per un match che, anche in questo caso, assume un valore fondamentale ai fini della ricerca della salvezza tranquilla.