Gloria per tutti nel Vittoria calcio di Antonio Figliomeni. La pratica Rosmarino liquidata in casa con il perentorio risultato di 4-1. E dire che gli ospiti erano passati in vantaggio nel primo tempo al 19esimo, sfruttando una indecisione biancorossa. Poi, però, dopo avere risistemato qualcosa sul fronte degli assetti, il Vittoria ha cominciato a macinare gioco e per gli avversari più nulla da fare. Doppietta di Lucarelli al 32’ e al 34’ mentre, nella ripresa, ci ha pensato Cocimano al quarto d’ora e poi Mazza (nella foto) allo scadere a fissare definitivamente il risultato, facendo conquistare l’ennesimo successo al team biancorosso. Che si è portato a distanza di una lunghezza dall’Avola anche se il divario con il Modica rimane sempre di 9 punti.