Dalle 5 di questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti sulla SP 25 Ragusa-Mare, nei pressi del centro commerciale Le Masserie, per una fuga di metano causata dalla rottura di una tubazione durante lavori di scavo finalizzati al ripristino di una linea elettrica di media tensione.

La strada provinciale è stata immediatamente chiusa al traffico e gli accessi all’area sono stati interdetti da polizia, carabinieri e Fiamme gialle.

Il centro commerciale ha riaperto solo dopo le prime operazioni di riparazione, eseguite dalla società di distribuzione del gas con personale specializzato.

Intorno alle 10 il personale di Italgas ha provveduto alla messa in sicurezza e al ripristino della condotta danneggiata.

Fino all’intercettazione della linea e alla chiusura delle valvole per bloccare il flusso, i pompieri hanno impiegato acqua nebulizzata per diradare la concentrazione del gas disperso.

La viabilità sulla SP 25 è stata quindi ripristinata, così come l’attività del centro commerciale.

Resta tuttavia chiusa, per esigenze di cantiere, la corsia di destra di via Achille Grandi in direzione Marina di Ragusa–Ragusa.

I vigili del fuoco rimangono sul posto in via precauzionale fino al completamento delle operazioni.