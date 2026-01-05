Raffiche di vento in queste ore in provincia di Ragusa da sud-ovest fino a 30-40 km/h mediamente, fino a 50-55 km/h sui versanti più alti degli Iblei, come informa Meteo Pozzallo. Le temperature, essendo queste correnti miti, subiranno un deciso aumento soprattutto nei valori minimi, quando si farà fatica a scendere sotto i 10° anche a quote collinari. Anche le massime vedranno un aumento, che sarà più marcato nel Siracusano settentrionale dove si potrà arrivare ai 20°, con valori mediamente compresi tra 14°/18° altrove. Ma per l’Epifania sono previsti pioggia e il ritorno del freddo a causa della prevalenza dell’aria polare sull’aria subtropicale.