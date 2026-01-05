Il governo regionale guidato da Renato Schifani, attraverso l’assessorato alle Infrastrutture e alla Mobilità della Regione Siciliana, ha accolto la richiesta avanzata lo scorso agosto dal sindaco di Ispica, Innocenzo Leontini, e dall’assessore Dibenedetto per il finanziamento delle spese di progettazione di interventi strategici per l’ente.

Con il decreto dirigenziale generale n. 4530 del 4 dicembre 2025, il Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha assegnato al Comune di Ispica 49.904,05 euro per la “messa in sicurezza via di fuga conosciuta come Scala Nova, attigua alla caserma dei carabinieri a monte del cimitero comunale”.

“Un buon lavoro ha compiuto l’assessore Dibenedetto che facendo squadra con l’Ufficio tecnico – afferma il sindaco Innocenzo Leontini – hanno intercettato fondi importanti per le infrastrutture della nostra città.”

“Questo progetto – dichiarano il sindaco Leontini e l’assessore Dibenedetto – permetterà di partecipare ad appositi bandi di finanziamento facendo in modo di rendere la Scala Nova una vera e propria via di fuga ed arteria alternativa in caso di interruzione della Ss 115. Predisporremo un progetto per avere una strada più larga, più sicura ed illuminata.”