Monterosso Almo si è trasformata ieri sera in un palcoscenico di emozioni: il presepe vivente ha registrato una straordinaria affluenza di visitatori, oltre 2.300, confermandosi evento imperdibile e ricco di suggestioni nel cuore degli Iblei. Vie antiche e cortili si sono riempiti di voci, risate e meraviglia, mentre l’atmosfera unica del borgo avvolgeva grandi e piccoli in un abbraccio di tradizione e magia (foto Bracchitta).

Domani, giorno dell’Epifania, il gran finale attende tutti coloro che desiderano immergersi in una esperienza multisensoriale: tra i colori vividi dei costumi, l’aroma del pane appena sfornato, i suoni dei canti popolari e i sapori d’altri tempi, ogni angolo del presepe racconta una storia preziosa. Gli antichi mestieri, minuziosamente ricostruiti, rivivono grazie alla passione degli anziani del paese, custodi della memoria e protagonisti di scene autentiche che rapiscono il cuore.

La magia della Natività si manifesta in ogni gesto e sorriso, regalando ai visitatori momenti indimenticabili. Il presepe vivente di Monterosso Almo è un’occasione per riscoprire valori, emozioni e tradizioni ormai rare. I visitatori potranno lasciarsi incantare da un’atmosfera che non si trova altrove, dove la storia si intreccia con la festa e la comunità diventa protagonista.

Il presepe sarà visitabile domani, 6 gennaio, dalle 17,00 alle 21,00. L’accesso sarà consentito attraverso i principali ingressi del centro storico, con personale dedicato pronto ad accogliere e guidare tutti lungo il percorso. L’evento è aperto a tutti; si consiglia di arrivare con un po’ di anticipo per acquistare il biglietto e godere al meglio di ogni tappa. Non perdete il gran finale dell’Epifania: il presepe vivente di Monterosso Almo aspetta per regalare a tutti emozioni senza tempo e la gioia di sentirsi parte di una comunità viva. “Qui l’arte della tradizione non è solo memoria, ma futuro acceso da mille luci”.