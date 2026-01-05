Folla delle grandi occasioni ieri sera a Giarratana per la rappresentazione domenicale della 33esima edizione del presepe vivente, che ha richiamato visitatori da tutta la Sicilia e oltre.

Le strade del borgo sono state animate da un entusiasmo diffuso, con centinaia di persone immerse in un’atmosfera densa di emozione e tradizione.

I commenti del pubblico — “Tutto curato nei minimi dettagli. Realistico e suggestivo”, “Complimenti, è sempre un piacere vederlo”, “Grazie di cuore alla nobiltà di tutti i figuranti” — confermano la qualità dell’allestimento e il coinvolgimento autentico suscitato.

L’associazione culturale Cerretanum, soddisfatta per il calore ricevuto, è già al lavoro, in sinergia con il Comune, per rendere indimenticabile l’ultimo appuntamento, previsto per martedì 6 gennaio. Per l’occasione è in programma una serie di iniziative curate nei particolari. La biglietteria sarà aperta dalle 16 alle 20.30, mentre l’accesso al percorso inizierà dalle 18, offrendo a tutti l’opportunità di vivere una serata all’insegna della memoria e della bellezza.

L’accuratezza scenografica e la fedeltà storica delle ricostruzioni consentono ai visitatori un vero viaggio nel tempo: dalla vista panoramica su Giarratana, prima di scendere nel cuore della Natività, ricreata al campo grotta ai piedi dell’antico castello dei Settimo, fino al momento culminante della nascita del Bambin Gesù, capace di lasciare un segno indelebile.

A fine percorso, la consulta comunale femminile accoglie i partecipanti con un tè caldo e una fetta di panettone.

Pluripremiato a livello nazionale, il presepe vivente di Giarratana si conferma evento da non perdere: intreccia scorci e vicoli del centro storico con le scene sacre, restituendo autenticità alla vita quotidiana di un tempo e trasformando ogni spettatore in protagonista di una tradizione dalle profonde radici iblee. L’ultimo appuntamento promette di superare le attese, nel segno della passione, della cultura e della condivisione.