Si è svolta questa mattina l’autopsia all’interno della cella frigorifera dell’ospedale “Maria Paternò Arezzo” di Ragusa Ibla sul corpo dello studente ragusano di 19 anni, Flavio Dimartino (nella foto). Il giovane ha perso la vita il 27 dicembre scorso in un incidente stradale avvenuto sulla Strada provinciale 60 “Ragusa-Malavita-Santa Croce Camerina” al chilometro 1,8, nei pressi dell’ospedale “Giovanni Paolo II”. E’ stato il sostituto procuratore di turno, Gaetano Scollo, a disporre l’autopsia sul corpo dello sfortunato ragazzo. L’incarico di consulenza è stato affidato al medico legale Massimiliano Esposito. Solo dopo arriverà il via libera per l’ultimo saluto terreno al giovane il cui sogno di diventare un medico si è spezzato bruscamente contro un muro a secco.