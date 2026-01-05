Si insedia lunedì prossimo, 12 gennaio, il nuovo questore di Ragusa, Salvatore Fazzino. Il nuovo capo della Polizia in provincia di Ragusa, nella stessa giornata, incontrerà la stampa per presentarsi ufficialmente alla cittadinanza.

Proveniente dalla Questura di Enna, Fazzino è nato a Modica il 31 maggio 1966 e vanta una lunga e prestigiosa carriera all’interno della Polizia di Stato, costellata di incarichi di responsabilità in diverse province siciliane.

Una parte significativa della sua esperienza professionale si è svolta alla Questura di Catania, dove ha assunto la funzione di capo di gabinetto nel 2016 e, nel 2018, è stato nominato Vicario del Questore.

Il 12 ottobre 2023 ha raggiunto la qualifica di dirigente superiore.