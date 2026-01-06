Atto di coraggio in contrada Pozzo Bollente, dove intorno alle 14,30 un fotografo è intervenuto per soccorrere alcune persone intrappolate in un’abitazione avvolta dal fumo. L’uomo stava percorrendo la strada quando ha notato una densa colonna di fumo nero elevarsi da una casa e si è immediatamente fermato per chiamare i soccorsi.

“Mi sono subito fermato per chiamare i soccorsi ma proprio in quel momento ho sentito le grida delle donne e di alcuni bambini – racconta -. Poi ho saputo che il padrone di casa ha acceso il forno per cucinare le pizze ma si è addormentato sul divano. Sono quindi entrato nell’abitazione cercando di mettere tutti in salvo ma non mi sono accorto del cagnolino che purtroppo è morto”.

Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza le bombole e la stufa a gas presenti all’interno.

Intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Vittoria.

L’immobile è stato dichiarato inagibile.

Nonostante il tragico decesso dell’animale, l’epilogo avrebbe potuto essere ben più grave.